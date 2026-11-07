На Ближнем Востоке неспокойно: удары США по Ирану и блокада Красного моря

Несмотря на то, что Дональд Трамп сегодня заявил о большом прогрессе в переговорах с Тегераном, американские военные нанесли очередной точечный удар по иранскому острову Кешм. В свою очередь, КСИР сообщает об уничтожении средствами ПВО беспилотника MQ-9 Reaper, принадлежащего армии США.

Неспокойно и в районе в Баб-эль-Мандебского пролива. Как пишет The Wall Street Journal, хуситы начали контролировать трафик в Красном море, которое стало альтернативой Ормузскому проливу.

Судовладельцы теперь запрашивают у йеменского движения разрешения, чтобы быть уверенными в безопасности. Проход через акваторию Красного моря запрещён судам, которые связаны с Израилем, США и Великобританией.