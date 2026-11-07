Во Флориде после шторма на улицах плавают акулы и крокодилы

Флорида уходит под воду после мощного шторма. По последним данным, погибли два человека, сотни жителей эвакуированы. За три дня в этом американском штате выпало более трёх месячных норм осадков.

Затоплены целые кварталы, перекрыты дороги, есть перебои в работе коммунальных служб. Кроме того, на улицах появились незваные гости - крокодилы и акулы. Очевидцы публикуют кадры, на которых рептилии плавают прямо возле жилых домов.

Одного из аллигаторов остановили специалисты по отлову. Они накинули на него плед и захватили сетями.