В зоне спецоперации развивают наступление штурмовые отряды "Восточной" группировки: на Запорожском направлении взят под контроль ещё один населённый пункт. Накануне после массированной артподготовки группировка "Восток" пошла на штурм посёлка Риздвянка. Первыми задавили огневые точки противника на окраинах. Когда был взят центр Риздвянки, оставалось ликвидировать националистов, сбежавших в леса поблизости.

Риздвянка - село небольшое, но тактически важное. Взяв его под контроль, российские войска ликвидировали ещё одну помеху на пути к областному центру – Запорожью и южному форпосту ВСУ – Орехову, где оборона противника по сути развалена.

В Харьковской области тяжёлые гаубицы прицельно работают по южным подступам Купянска. Ночью пришла важная новость – враг полностью выбит из Соболевки. Посёлок зачищен и сейчас под контролем бойцов "Северной" группировки.