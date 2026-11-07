До переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби осталось три дня. Дату проведения встречи на совещании с членами Совета безопасности подтвердил накануне вечером президент Владимир Путин.

Российскую делегацию в Абу-Даби снова возглавит Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Как отмечают наблюдатели, подготовка сторон к переговорам идёт совершенно по-разному. Спокойно и прагматично в Москве, нервно и агрессивно - в Киеве.

Дональд Трамп накануне переговоров излучает оптимизм. По его словам, стороны конфликта впервые заявили о стремлении заключить мирное соглашение. Президент США сообщил, что в ближайшие дни продолжит обсуждение по телефону. С кем - не уточнил. Вероятно, один из звонков Трампа хотели бы услышать в Европе. Страны ЕС пребывают в растерянности после заявлений из-за океана о том, что Вашингтон рассматривает предполагаемые договорённости шире, чем только урегулирование конфликта на Украине.

Парадокс: ЕС постоянно требует участия в переговорах по Украине, и одновременно глава евродипломатии Кайя Каллас заявляет, что Брюссель не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности на континенте. Впрочем, всерьёз воспринимать слова еврочиновницы, которую уже окрестили самой большой ошибкой в истории ЕС, вряд ли стоит.