В Москве наградили победителей фестиваля "Лучезарный ангел"

Отогреться от осенних холодов жители столицы целую неделю могли на тёплых творческих встречах и кинопоказах фестиваля "Лучезарный ангел". Лучшие новинки семейного кино на Поклонной горе, по традиции, показывали бесплатно.

156 игровых, документальных и анимационных картин из 11-ти стран. Более половины - участники конкурсной программы. Церемония награждения победителей прошла накануне вечером. Главная идея фестиваля - возвращение на экраны фильмов о мужестве, любви и нравственных ценностях.

"Доброе кино, наверное, это то, что должно у зрителя вызывать какие-то добрые чувства. В принципе, вообще искусство должно быть добрым. Это не значит, что оно должно быть глупым. У нас мало сегодня кино, которое рассказывает о жизни, о реальной жизни человеческой", - отметил на церемонии генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", председатель жюри полнометражного игрового кино Карен Шахназаров.