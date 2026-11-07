На востоке России бушуют метели и снегопады

Мощный снежный циклон обрушился на Хабаровский край. В Комсомольске-на-Амуре бушует ураганный ветер с порывами до 30 метров секунду. Стихия валит деревья и рвёт провода. На дорогах заносы, выросло число аварий. Без света остались десятки частных домов. На улицы вышла коммунальная техника. Во дворах уже настоящие сугробы.

Мощный циклон накрыл практически весь Хабаровский край. В столице региона снег шёл весь день и ночью. Синоптики обещают сильные осадки и порывистый ветер и в выходные.

Ураганный ветер накануне бушевал и в Челябинске. На дорогах гололедица и снежные заносы. На трассе М-5 "Урал" со вчерашнего вечера километровые очереди из фур. На участке от Башкирии до поворота на Миасс ограничено движение для автобусов, маршруток и большегрузов.

В Тюмени шквалистым ветром сносило баннеры, срывало двери с петель и даже повалило столбы. На городской стоянке автомобиль придавило дорожным знаком.