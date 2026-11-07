В Башкирии стая уличных собак спасла туристов от разъярённого медведя

В Башкирии стая бездомных собак спасла от медведя группу туристов. В неравную схватку со зверем вступил пёс по кличке Снежок. Бесстрашный защитник сумел вырваться и выжить, но получил серьёзные раны. Чтобы помочь пушистому храбрецу, организовали целую операцию.

Отважного пса спускают на носилках с горы как героя. С огромной раной, но по морде видно - доволен тем, что выстоял в схватке с медведем и сумел защитить людей. Кто знает, что было бы с туристами, если бы не он. Команда альпинистов отдыхала на турбазе на горе Айгир в Башкортостане. Стая бездомных собак, которая жила рядом, учуяла медведя и набросилась на него с лаем.

Зверь распорол собаке внутреннюю часть задней лапы. Но туристы не растерялись и оказали первую помощь своему бесстрашному защитнику. Остановили кровотечение и перебинтовали. Но предстояло ещё спустить собаку с горы и доставить ветеринарам. Действовать нужно было оперативно.

Путь оказался непростым. В Уфу до ближайшей ветклиники ехали на электричке. А это около двухсот километров. Всё время пёс вел себя смирно. Врачи провели операцию и стабилизировали состояние животного. Сейчас Снежок уже бодро гуляет на поводке. Но впереди ещё несколько месяцев реабилитации.