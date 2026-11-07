Собянин поздравил ветеранов с 85-й годовщиной легендарного парада на Красной площади

Сегодня 85-я годовщина легендарного парада на Красной площади. 7 ноября 1941 года советские войска отправлялись сразу после марша на фронт.

Поздравления со значимой датой опубликовал мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях. Он отметил подвиг солдат и ополченцев, подчеркнув: глядя на кадры исторической кинохроники, люди испытывают трепет и гордость.

Шествие продемонстрировало стойкость бойцов Красной армии, укрепило боевой дух народа и стало началом пути от осаждённой Москвы до поверженного Берлина.