Силы ПВО сбили за сутки 4 украинских ракеты "Нептун"

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре ракеты большой дальности "Нептун" и 903 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что авиация и ракетные войска России нанесли точечные удары по радиолокационной станции, складам боеприпасов, местам хранения и производства наземных робототехнических комплексов.

Также сообщается, что украинские военные подразделения потеряли за сутки в зоне ответственности всех российских группировок более 1 100 человек.