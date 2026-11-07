Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, сообщила ТАСС ее дочь Ольга.

Актрисе было 88 лет. Год назад она перенесла операцию на сердце, ей провели стентирование. Две недели назад сообщалось, что Федосеева-Шукшина находится в коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Федосеева-Шукшина была замужем за артистом, режиссёром и писателем Василием Шукшиным. Последним, пятым мужем актрисы был продюсер Бари Алибасов.

Она известна по ролям в таких фильмах, как "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину", "Калина красная", "Печки-лавочки", Хождение по мукам", "Крейцерова соната" и другим.

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В 2023 году Лидия Федосеева-Шукшина была в гостях у Татьяны Устиновой в программе "Мой герой".