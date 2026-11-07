"Не без слез, не без страданий": какими были последние годы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

У Лидии Николаевны было множество родственников — дочери, внуки, правнуки. Казалось бы, что еще нужно для счастливой старости? Однако в последние годы жизни у звезды отечественного кинематографа были невероятно сложные отношения с близкими. Федосеева-Шукшина то и дело с кем-нибудь выясняла отношения. В подавляющем большинстве случаев дело касалось материального. В первую очередь недвижимости. Актрису изводили скандалами.

"Все, что есть, раздарила. У меня ничего нет, я все раздала. У меня есть только на питание. Я работала, плюс наследственные копились, я в жизни ни у кого не спросила ни копейки", — сокрушалась Лидия Николаевна.

Актриса правда отличалась необычайной щедростью. Так, шикарный подарок получил пятый муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов. Несмотря на то, что родственники ее поступка, мягко говоря, не поняли, актриса в 2018-м отправилась с продюсером в ЗАГС.

Во время существования официального союза стало известно, что актриса переписала на Алибасова жилье в Новой Москве. Бари в свою очередь переоформил недвижимость на своего помощника. Разгорелся скандал, который завершился в суде.

Оказалось, Лидия Николаевна мысленно выстроила целую цепочку, ведущую к сыновьям Марии Шукшиной Фоме и Фоке. "Мы договорились, что отойдет ему, а он оставит это нашим двойняшкам", — утверждала по поводу подарка Алибасову актриса.

В октябре 2020-го Лидия Николаевна отсудила недвижимость назад. "Она счастлива, говорит, что молилась, надеялась и верила!" — ликовала тогда адвокат Федосеевой-Шукшиной. Странный брак просуществовал еще до сентября 2021-го.

Естественно то было не единственно жилье актрисы. Лидия Николаевна жила в апартаментах на улице Бочкова. Эту квартиру когда-то за заслуги государство выделило Василию Шукшину. Рыночная стоимость недвижимости сегодня составляет несколько десятков миллионов рублей.

Дорогие метры Лидия Николаевна еще при жизни разделила в равных долях между дочерями Ольгой и Марией. Последняя переоформила свою часть на старшую дочь Анну. А та выкинула фортель — продала свою долю.

Когда вскрылся поступок Анны, пожилая актриса пришла в неописуемый ужас. В квартире она оставалась на птичьих правах, а внучка подкинула такое. Могли заселиться чужие люди и выставить Федосееву-Шукшину. Или как минимум ей пришлось бы терпеть неприятное соседство. Сделку, к счастью для актрисы, удалось опротестовать.

Затем до прессы дошла информация, что Федосеева-Шукшина переписала на дочь Марию недвижимость в Болгарии, где очень любила отдыхать. Через какое-то время артистка заволновалась по поводу того, что Мария Васильевна может выставить апартаменты на продажу. Но Мария тут же заверила маму, что вернет ей квартиру, если та этого желает.

Из-за наследства родственники трепали нервы Лидии Николаевне последние 10 лет жизни. Больше всего настрадалась актриса из-за внучки Анны. Несмотря на историю с квартирой на улице Бочкова, Федосеева-Шукшина подарила внучке квартиры в Санкт-Петербурге и в Финляндии. Недвижимостью в Северной столице Анна успела распорядиться по собственному усмотрению — продать.

"Она купила другую, в Подмосковье. Я в обмороке была, даже голову расшибла, упала. А в Петербурге была очень необычная однокомнатная квартира, большая кухня", — жаловалась звезда советского кино.

Бабушка пригласила Анну в суд, но процесс проиграла. Зато отобрала у внучки финскую недвижимость. "Не без слез, не без страданий. Были такие некрасивые сцены, скандальные, вплоть до суда. В итоге все получилось. Я теперь хозяйка квартиры. Аня редко приходит", — с грустью говорила Федосеева-Шукшина.

Делить недвижимость дети и внуки Лидии Николаевны продолжат уже после ее смерти. Актриса лукавила, когда говорила, что у нее ничего не осталось.