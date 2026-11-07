Собянин: В Москве увеличится парк экологичного коммунального транспорта

В Москве планируют и дальше увеличивать парк экологичного коммунального транспорта. Как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, город постоянно испытывает и внедряет современные технологии, в том числе российские разработки.

Так, у столичных энергетиков уже появилась передвижная лаборатория на базе электромобиля. Она помогает определять глубину залегания кабельных линий и находить повреждения на них. А специалисты пожарно-спасательного отряда патрулируют территорию ВДНХ на специальном электрокаре, который оснащён первичными средствами для тушения пожара и оказания помощи.

Также в списке - электрические тротуароуборочные машины. Они поддерживают чистоту на участках, где особенно важны компактность и аккуратная работа рядом с пешеходами.