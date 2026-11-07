Коммунисты возложили цветы к мавзолею Ленина

Патриотическая акция в честь 109-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции прошла сегодня в самом центре Москвы. На театральной площади Москвы собрались члены КРПФ и участники общественных организаций, многие пришли с флагами СССР.

Они пообщались со своими сторонниками и жителями столицы, а затем прошли с советскими флагами к мавзолею Ленина и возложили к нему цветы.

В начале недели партия отправила 161-й гуманитарный конвой в зону СВО - 17 фур с продовольствием, медикаментами, техническими и строительными материалами.

"Мы должны прекрасно понимать, что сегодня и те - кто находятся на передовой - сражаются за нашу единую, неделимую. И они борются под красным знаменем Победы, продолжая подвиги своей державы, своих отцов и дедов", - отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.