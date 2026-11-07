За два дня астрономы зафиксировали 35 вспышек на Солнце

За два дня на Солнце произошло 35 вспышек. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Учёные зафиксировали, что основным источником повышенной активности светила стала крупная группа солнечных пятен. Специалисты не исключают дальнейшего увеличения активности Солнца.

Рост активности происходит на фоне возмущённой магнитосферы Земли, которая в ночь на 7 ноября вошла в зону действия крупной корональной дыры.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.