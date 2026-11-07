Москвичка отдала мошенникам рекордные 450 миллионов рублей

Москвичка отдала мошенникам 450 миллионов рублей. Это – рекорд для столицы, сообщает ТАСС.

Женщине написали в мессенджере сообщение о том, что у неё произошла утечка персональных данных из организации, где она работает. Её рекомендовали ждать звонка от сотрудника ФСБ.

После этого с москвичкой действительно связался мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства, а потом и лжесотрудник Банка России. Они вынудили женщину во избежание компрометации её банковских счетов снять все деньги и передать их курьеру для внесения на новый, безопасный счёт.

В итоге женщина лишилась 450 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.