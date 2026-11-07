Названа дата прощания с Федосеевой-Шукшиной

Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни сегодня. Актрисе было 88 лет. Год назад она перенесла операцию на сердце, ей провели стентирование. Две недели назад сообщалось, что Федосеева-Шукшина находится в коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину", "Калина красная", "Печки-лавочки", Хождение по мукам", "Крейцерова соната" и другим.