В Москве завершилась деловая программа Международной недели "Народы России"

В Москве завершились мероприятия деловой программы Международной недели "Народы России" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда "Росконгресс".

Проведено более 40 мероприятий, главной темой которых стала солидарность государств через единство народов и традиционные ценности. В столицу приехали десятки делегаций из зарубежных стран.

Центральным событием недели стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Глава государства говорил о сохранении культурного многообразия России и укреплении межнационального согласия.

В Центре международной торговли открылась выставка "Республики – Фронту. 1941 – 1945". Гости смогли познакомиться с уникальными экспонатами, раскрывающими, как в годы Великой Отечественной войны экономика, промышленность и трудовые ресурсы республик работали на нужды фронта.