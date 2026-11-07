Стрельба в центре Кракова: 5 погибших, много раненых

Пять человек погибли, ещё несколько десятков ранены в результате стрельбы в польском Кракове. Данные о погибших и пострадавших разнятся, их может быть больше.

Известно, что мужчина с оружием приехал к центральной площади города на машине и начал беспорядочно стрелять из автомата. Люди в панике разбегались.

Полиции удалось ранить стрелка. Он задержан и под стражей доставлен в больницу. О мотивах стрелявшего местные силовики пока не сообщали.

Премьер Польши Дональд Туск назвал терактом произошедшую в Кракове стрельбу, сообщает ТАСС.