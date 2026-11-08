Три тела нашли в доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове

Польская полиция обнаружила три тела в доме мужчины, устроившего массовую стрельбу на площади в Кракове. Предположительно, погибшие являются родственниками нападавшего, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.



Трагедия в центре Кракова произошла 7 ноября. Мужчина открыл огонь из винтовки по прохожим прямо из автомобиля.



Жертвами теракта стали шесть человек. По данным польской полиции, среди них гражданин Великобритании и две гражданки Польши. Еще 16 человек получили тяжелые ранения, в том числе сотрудники полиции. По данным РИА Новости, пострадал также один россиянин. Посольство РФ в Польше уточняет информацию.



При задержании мужчины сотрудники полиции ранили его, после чего нападавшего доставили в больницу.



Премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее терактом. В связи с трагедией 8 и 9 ноября объявлен общенациональный траур в Польше.