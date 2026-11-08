Ранение россиянки при стрельбе в Кракове подтвердили в посольстве РФ

В результате стрельбы в центре польского Кракова 7 ноября пострадала гражданка Российской Федерации. Об этом сообщили в официальном комментарии посольства России в Польше.



"По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы ранена гражданка Российской Федерации", — отметили в дипведомстве.



В посольстве РФ уточнили, что они находятся в постоянном контакте с местными органами здравоохранения и поддерживают связь с родственниками пострадавшей, а также продолжают следить за развитием ситуации.



Трагедия произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени. Машина с вооруженным мужчиной выехала на Главную рыночную площадь Кракова с улицы Славковской. Водитель открыл огонь по прохожим из автомобиля. В результате теракта погибло шесть человек, ещё 16 пострадало.