Во время стрельбы в Кракове ранена гражданка России

По последним данным, в результате теракта в Кракове погибли шесть человек, еще 15 ранены. В российском посольстве сообщили, что ранения получила наша соотечественница. Точной информации о её состоянии пока нет. Пострадали и двое стражей порядка. Позже полиция обнаружила в доме стрелка тела трёх человек, предположительно это его родственники.

Нападавшим оказался 25-летний гражданин Польши. Он стрелял из самозарядной винтовки семейства AR-15, а в багажнике его автомобиля обнаружен настоящий арсенал. Полиция изучает все обстоятельства и причины трагедии. В Польше объявлен двухдневный общенациональный траур.

Для своего смертельного плана убийца выбрал Рыночную площадь - самую популярную у туристов достопримечательность Кракова. Людей здесь всегда очень много. По словам очевидцев, палили из длинноствольного ружья, очень похожего на карабин. Сам стрелок был одет в камуфляж. Затем раздались выстрелы в районе Малого рынка и улицы Страдомской.

Остановить преступника удалось в километре от Рыночной площади. При этом он сдаваться не собирался. Завязалась перестрелка. Несколько полицейских ранены. Следствие уверено: убийца действовал в одиночку. Сейчас он прооперирован.

Премьер Дональд Туск выразил соболезнования семьям погибших и уже назвал происшествие терактом. Глава Минобороны Косиняк Камыш опроверг информацию о том, что стрелявший служил в Войске польском. Ничего общего с армией тот не имеет.