250 тысяч человек вышли на улицы французских городов

В Европе новые акции протеста и беспорядки. Во Франции уже шестая неделя народного гнева. Накануне на улицы городов вышли около 250 тысяч человек, 75 тысяч - в Париже.

Демонстранты по-прежнему выступают против роста стоимости жизни. Протесты быстро переросли в столкновения с полицией. Радикалы поджигали мусорные баки, забрасывали стражей порядка камнями. Спецназ применил дубинки и слезоточивый газ. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Не утихают протесты и в Албании. Новые столкновения произошли в столице Тиране. Участники антиправительственной акции требовали отставки премьер-министра, жгли петарды, кидали в силовиков коктейли Молотова. В ответ стражи порядка применили водомёты и светошумовые гранаты.