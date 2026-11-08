На юг России раньше времени пришла зима: в Крыму выпал первый снег

Зима добралась до южных регионов страны. Заметает Ростовскую область и Краснодарский край. Деревья падают под тяжестью снега. Оборваны линии электропередачи, на дорогах гололёд и заносы.

В горных районах Краснодарского края - зимние пейзажи. Дороги замело. Из-за снежных заносов и гололёда число ДТП растёт. Сильнее прочих досталось жителям Красной Поляны. Буксуют машины в Крыму. Накануне там пошёл первый снег. А за ночь горные трассы в сторону Ялты и Алушты сковало льдом. Первый снегопад в Ростовской области осложнил обстановку на федеральной трассе М4 "Дон".

Жителям Хабаровского края снег тоже радости не принёс. В Николаевске-на-Амуре подъезды домов засыпало так, что люди с трудом смогли открыть двери. В Комсомольске-на-Амуре бушевала метель и ураганный ветер. По улицам летали стройматериалы, падали деревья.