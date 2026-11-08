На Запорожском участке спецоперации российские штурмовые отряды выбивают противника сразу из нескольких населённых пунктов. С десяток блиндажей ВСУ взлетели на воздух под селом Лукьяновское. Ещё столько же пунктов управления дронами и лисьих нор наши бойцы подорвали в Павловке.

Оба этих посёлка входили в единую цепь Ореховского укрепрайона. И вот теперь связь между ними и главной цитаделью ВСУ на Запорожском направлении разорвана. Националисты пытаются перебросить к Лукьяновке и Павловке резервы. Но до передовой, в лучшем случае доберётся один из десятка роботов с боеприпасами и продовольствием.

Российские штурмовики отбили у противника несколько опорных пунктов в районах сел Благодать и Весна. А в ближайшем к Краматорску городке Николаевка ВСУ пытались трижды контратаковать. Но вылазки закончились полным провалом.

Если ещё вчера Николаевка была серой зоной, то сегодня контроль над этим населённым пунктом полностью в руках наших бойцов.