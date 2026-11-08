Евросоюз исчерпал возможности для санкционного давления на Россию. Согласовывать новые серьёзные ограничения Брюсселю становится всё сложнее. Об этом заявили в нашем МИДе, отметив, что последние меры против Москвы так и не стали полноценным пакетом санкций.

Раздираемая внутренними противоречиями Европа с трудом находит и средства на поддержку киевского режима. Транши для киевской шайки Брюссель наскребает со скрипом. В ЕС даже не стесняются жаловаться: украденные российские активы приносят недостаточный доход. Придётся вешать на граждан новые долги.

Влезать в долговую кабалу ради киевских коррупционеров отказывается Словакия. Премьера Роберта Фицо его же коллеги из ЕС откровенно шантажируют урезанием финансовой помощи Братиславе из общеевропейского бюджета. Фридрих Мерц - в числе тех, кто угрожает словакам за их позицию. Работой явно любящего Украину больше чем Германию канцлера недовольны 82% немцев.

Украинская пропаганда уже вовсю разгоняет новость о том, что вот-вот Киев получит новый пакет помощи на 15 миллиардов долларов. Издание The Financial Times пишет, что Демократическая партия США после победы на выборах в конгресс хочет выделить эти средства из оборонного бюджета. Сторонники Киева на Капиталийском холме рассчитывают, что успеют протолкнуть инициативу до января, в так называемый период уходящего Конгресса - время до вступления в должность нового состава парламента, который намерен сосредоточиться на расследованиях против Трампа и членов его команды.