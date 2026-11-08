Белорусско-российский молодёжный оркестр выступил в Большом зале консерватории

Яркое событие в культурной жизни столицы: в Москве с концертом выступил Белорусско-российский молодёжный симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета.

На сцене Большого зала консерватории прозвучали всемирно известные шедевры Петра Чайковского и Сергея Рахманинова: увертюра к опере "Пиковая дама", "Неаполитанская песенка", полонез из оперы "Евгений Онегин" и Симфонические танцы в исполнении вновь собранного уникального коллектива.

Как отметил маэстро, подготовка к концерту стала для него настоящим творческим вызовом: "Очень много новых лиц. Вот я вышел на первую репетицию. Думаю - Боже! Вот только-только совсем недавно выступал всероссийский юношеский и там было много новых лиц. Но я к ним успел привыкнуть за время подготовки".