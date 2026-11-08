Стрелявший в Кракове перед нападением убил своих родителей и сестру, утверждает польский портал Onet. Личность нападавшего установлена - 24-летний Михал О. ранее не попадал в поле зрения полиции. Мужчина имел разрешение на оружие и открыл огонь по людям из винтовки AR-15.

Полиция и журналисты изучают социальные сети задержанного, опрашивают соседей и знакомых, которые сообщают: житель городка Островец-Свентокшиски имел странные привычки: ещё в школе рисовал сцены убийства, в последнее время часто выходил на улицу в маске. Члены семьи имели разрешение на оружие, а в автомобиле подозреваемого обнаружен целый арсенал.

По данным главы МВД Польши, нападавший действовал в одиночку и находился под влиянием ультраправой идеологии. В результате стрельбы на площади погибли шесть человек, ещё 15 пострадали. Среди раненых есть гражданка России.

Накануне в доме стрелка полиция обнаружила тела трех погибших. Двухдневный общенациональный траур объявлен в Польше по жертвам теракта в центре Кракова.