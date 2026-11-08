"Я городской, но в чём-то Красносельский": прогулка по Москве с поэтом Владимиром Вишневским

Название этого района происходит от имени села. В стародавние времена оно именовалось Красивым. Здесь в XIX веке открылась первая в стране бесплатная частная библиотека. Тут находится меньшая из семи сталинских высоток и старейший в столице вокзал.

Всё это о районе Красносельский. Поэт и актёр Владимир Вишневский рассказывает: здесь, у памятника Лермонтову, когда-то назначал свидания. Поэт родился недалеко, на Покровке, а с этими местами связаны его юношеские воспоминания. Теперь он вспоминает прошлое с ностальгией и с юмором.

На вопрос: "А если бы вы сейчас какой-то придумывали афоризм или короткое одностишие о Красносельском районе, о чем бы оно могло быть?" отвечает: "Я придумал - я городской, но в чём-то Красносельский".

Всю жизнь он прожил в Москве. С площади трёх вокзалов отправлялся на гастроли и в путешествия. А однажды прямо здесь снимался в кино, в сериале "Москва. Три вокзала". Сегодня Комсомольская площадь – крупнейший транспортный узел, через который ежедневно проходят 350 тысяч пассажиров. Прошлой весной после реконструкции открылся Ленинградский вокзал. Историческую часть здания отреставрировали, сохранив первоначальный замысел архитектора Константина Тона. А внутри создали комфортное современное пространство с прямым выходом к метро.

Отреставрировано и историческое круговое депо Николаевской железной дороги. Одно из старейших в России, оно было построено в середине XIX века также по проекту Константина Тона. После реконструкции депо обрело новую жизнь: депо превратилось в выставочное пространство "Тон-центр".

Красносельский район всегда – в движении, но что-то, возможно, самое важное, остаётся здесь неизменным. Теперь здесь ходят и самые современные московские трамваи "Львёнок" с автономным ходом. До площади трёх вокзалов они добираются по первому в городе участку без контактной сети. Через весь район проходят трамвайные диаметры Т1 и Т2.

Любимому городу Владимир Вишневский посвятил книгу стихов "Московское предпоЧтение". И, гуляя по району своей юности, признаётся: у него Москвозависимость.