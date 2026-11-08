Пешком по миру: в Сети набирает популярность челлендж путешественника

Из столицы в Петербург пешком. На неделе москвичка Василина Блэк отправилась в путешествие на почти 800 километров на своих двоих. Такой способ перемещения становится всё более популярным у туристов. Прямо сейчас москвичи идут пешком во Владивосток, едут на велосипеде в Таиланд... И вряд ли тому виной только слава британца Карла Бушби, который как раз на этой неделе завершил своё пешее кругосветное путешествие длиной в 28 лет.

Небольшой привал в Клину, и снова в дорогу. Василина Блэк идёт в Петербург. Позади уже больше сотни километров и это не просто прогулка. Девушка планирует зафиксировать рекорд России и мира по пешему переходу между двумя столицами. Погода меняется каждый час: то снег в лицо, то дождь, то солнце бьёт в глаза. По пути короткие остановки, горячий чай.

Павел Шабалин и Тамара Погосян решили проверить: можно ли пройти всю Россию без транспорта? Стартовали 19 января с Красной площади. Сейчас они в Амурской области. В пути уже 292 дня. Хотят дойти до Владивостока. И осталось совсем чуть-чуть - около двух месяцев.

В интернете - сотни таких историй. Люди идут через города и страны. И это уже не просто челлендж. Психологи объясняют: длинный путь - это чёткая цель, понятные правила и полный контроль над собственным телом. То, чего так не хватает в обычной жизни. Для одних - это способ сбежать от выгорания. Для других - возможность проверить себя на прочность.

Но не все идут за тишиной в голове. Для некоторых такой маршрут - способ набрать лайки и подписчиков. И тогда это уже не поиск себя, а погоня за популярностью. К примеру, Данил Кошель и Ваня Скрипка – блогеры-миллионники. В 2026 году они прошли пешком из Москвы в Минск. Маршрут выбрали не самый простой: леса, маленькие города, поля - часто не по асфальту, а по лесным тропам. Весь путь занял около 24 дней. И все это время - непрерывные прямые эфиры: каждый шаг, каждый привал - в кадре.

Интернет буквально взорвался мемами. "Куда все идут?" - шутят в соцсетях. Вдохновиться опытом блогеров легко. Но важно помнить: прежде чем стартовать, нужно всё просчитать. И для начала эксперты советуют попробовать тестовые форматы. Например, короткие велосипедные маршруты. Не стоит сразу бежать из Оренбурга в Австралию.