Сделано заявление ВОЗ о новом штамме коронавируса

В мире растёт риск распространения нового штамма коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Там заверили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Между тем, стало известно, что симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 могут быть схожи с простудой или гриппом. При этом на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал болезнь.

Российский специалист-вирусолог Елена Малинникова предупредила, что сильные боли в горле и более длительный упадок сил после болезни могут отличать новый штамм вируса от других.

В свою очередь, Роспотребнадзор успокоил россиян, заявив, что новый штамм не вызывает более тяжёлого течения болезни.