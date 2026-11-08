Вместо снега - ливень: приход метеорологической зимы в Москву задерживается

Пока на юге России бушуют снегопады, в Москве и области ожидаются ливни и плюсовая температура. Синоптик Евгений Тишковец сообщил жителям столичного региона, что приход зимы задерживается.

Обычно в первой декаде ноября в Москве происходит переход от осенней погоды к зимней, но в этом году будет по-другому. Всю следующую неделю в столице сохранится тёплая и сырая погода с минимальным числом солнечных дней.

В пятницу, 13-го, погода решит не мелочиться, и испортится без полутонов и предупреждений, утверждает специалист. Утром с запада нагрянет тяжёлый, сытый влагой и набухший теплом океана атлантический циклон – на Москву обрушатся ливень. За сутки на каждый квадратный метр прольётся до 12 литров воды. Температура поднимется до плюс семи градусов.

Изменения в погоде, вероятно, произойдут уже во второй половине ноября. Но и тогда метеорологическая зима ещё не вступит окончательно в свои права – снежный покров в Москве установится только в декабре.