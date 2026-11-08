Горбенко: Георгиевские игры играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения

Георгиевские игры играют важную роль для патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

XIX Георгиевские игры в эти дни проходят в Москве. Соревнуются воспитанники воскресных школ, учащиеся православных гимназий, представители военно-патриотических и спортивных клубов Московской городской епархии РПЦ.

Соревнования проводятся специально для православной молодёжи. Проходят состязания по лазертагу, спортивному и легкоатлетическому многоборью, самбо. Подробности можно узнать на портале "Мосинформ".