Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Гвардии сержант Иван Дудырев, действуя в составе сводной группы гаубичного артиллерийского дивизиона, подвозил боеприпасы нашим подразделениям, когда его с сослуживцами атаковал FPV-дрон. Иван уничтожил вражеский аппарат из штатного оружия, что позволило предотвратить потери среди личного состава и техники, а также своевременно доставить груз на передовую.

Гвардии капитан Михаил Зуев вовремя доставил боеприпасы нашим танкистам. Двигаясь на автомобиле, он заметил беспилотник ВСУ и увёл машину из-под удара, но получил ранение в результате детонации дрона. Несмотря на риск для жизни, Михаил продолжил движение и выполнил поставленную задачу.