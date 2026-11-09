На передовой российские войска продвигаются в пригородах Краматорска и Славянска. Операторы дронов ликвидировали группу украинских диверсантов. А в районе Дружковки уничтожили блиндажи и командный пункт.

Небо в зоне ответственности группировки "Центр" под постоянным контролем расчетов ПВО и мобильных огневых групп. Работают переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" - поражают БПЛА противника на средних и малых высотах. Спарки крупнокалиберных пулеметов создают плотную огневую завесу. Прорваться к нашим позициям не должен ни один вражеский дрон.

А это уже наши операторы ударных дронов отправляют "птички", оснащенные мощными боезарядами в дальний тыл противника. В результате уничтожен крупный узел обороны ВСУ на Днепропетровском направлении, в котором находили несколько десятков украинских боевиков.

Под нашим контролем и основные автодороги на Днепропетровском направлении. Все попытки противника проводить ротации и доставлять на передовую боеприпасы и продовольствие пресекают операторы БПЛА. Уничтожают грузовики и наземные робототехнические комплексы.

Ну а на земле идет зачистка опорных пунктов ВСУ. Сразу с нескольких направлений в Днепропетровской области действуют штурмовые группы группировок "Центр" и "Восток".

К позициям врага наши штурмовики придвигаются малыми группами пешком или на мотоциклах - максимально скрытно. Затем - неожиданный для боевиков заход на позиции. Если противник отказывается сдаться, в блиндаж забрасывают противотанковую мину. Исход боя фактически предрешен.

Укрепрайоны ВСУ также планомерно уничтожает артиллерия группировки "Восток". В Запорожской области удар по вражеским позициям нанесли расчеты САУ "Акация".

А на Ореховском направлении в Запорожской области шквальным огнем укрепрайон ВСУ поразили расчеты 120-миллиметровых самоходный установок "Нона - С" группировки "Днепр". Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.