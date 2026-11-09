Мерц допустил личную встречу с Путиным на саммите G20 в Майами

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о своей готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если он примет приглашение на декабрьский саммит G20 в Майами. Немецкий политик подчеркнул, что не собирается уклоняться от возможного контакта.



По мнению Мерца, поддержание диалога с Москвой входит в круг обязанностей федерального канцлера. Он отметил, что Дональд Трамп уже направил Путину официальное приглашение на встречу, которая запланирована на 14–15 декабря.



"Если он будет там, я не планирую уклоняться от возможности побеседовать", — констатировал Мерц.



Несмотря на инициативу Вашингтона, российская сторона пока не дала окончательного подтверждения визита. В МИД РФ пояснили, что решение о формате участия в саммите в США будет приниматься с учётом текущей международной ситуации и перспектив реального прогресса в переговорах.