Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Дональд Трамп планирует встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Американский лидер ожидает, что они будут "интересными".

По его словам, на переговорах может обсуждаться денуклеаризация.



Ранее в Кремле заявили, что возможная встреча лидеров США, России и Китая на саммите АТЭС привлечет внимание всего мира. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, страны приступили к предварительному согласованию вопросов, которые могут войти в повестку переговоров.



Саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 декабря.