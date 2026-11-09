Москва не видит серьезных предпосылок для отмены санкций

Россия не рассчитывает на скорое снятие европейских и американских санкций.
Никаких признаков изменения политики Брюсселя и Вашингтона пока не наблюдается, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. Россия продолжит развитие внешнеторговых связей с учетом действующих запретов.
"Исходим из того, что ограничительные меры введены надолго", — подчеркнул дипломат.
Ранее в МИД России заявили, что ЕС сталкивается с растущими разногласиями при согласовании новых антироссийских ограничений.