Москва не видит серьезных предпосылок для отмены санкций

Россия не рассчитывает на скорое снятие европейских и американских санкций.

Никаких признаков изменения политики Брюсселя и Вашингтона пока не наблюдается, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. Россия продолжит развитие внешнеторговых связей с учетом действующих запретов.

"Исходим из того, что ограничительные меры введены надолго", — подчеркнул дипломат.

Ранее в МИД России заявили, что ЕС сталкивается с растущими разногласиями при согласовании новых антироссийских ограничений.