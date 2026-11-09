В России хотят ужесточить контроль за домашними родами

В Госдуме выступили за строгий контроль и запрет домашних родов.

Роды вне медицинских учреждений создают повышенную угрозу для жизни и здоровья матери и ребенка, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис ("Новые люди").

"Это крайне опасная практика, которая не имеет ничего общего с современной доказательной медициной", - заявила она ТАСС.

По словам депутата, иногда счет идет на секунды, а в роддоме есть реанимация, неонатологи и необходимое оборудование.