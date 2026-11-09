Трамп обвинил Украину в огромном неуважении к России

К России проявили большое неуважение во время первой встречи в 2019 году президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Когда они встретились впервые, по отношению к России было проявлено огромное неуважение", - заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CBS News.

Между Путиным и Зеленским существует "огромная ненависть", отметил американский лидер.

Путин и Зеленский первый и единственный раз встречались в Париже на саммите в "нормандском формате" в декабре 2019 года. Встреча продлилась не больше часа.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. В нем принимают участие лидеры Германии, России, Украины и Франции.