Фигуристка Елена Ильиных перенесла химиотерапию

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных объяснила, почему на некоторое время не объявлялась. У жены Сергея Полунина были серьезные проблемы со здоровьем.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Елена Ильиных рассказала, что мужественно боролась за свое самочувствие. Прославленная фигуристка столкнулась с опасным недугом.

"Мне нужно было прийти в себя, но я могу смело себя похвалить - я сильная девочка, а еще мне очень повезло с мужем. Остальное за кадром. Чего только не было: я заболела аутоимункой, сделала курс химиотерапии, сейчас нахожусь в стойкой ремиссии", - сообщила Елена.

Однако все проблемы перекрывает большая радость - рождение долгожданной дочери. "Родила чудесную девочку Руну (ей уже восемь месяцев), а старший сын поступил в подготовительный класс начальной школы. А еще после родов я набрала вес, но уже снова в форме", - рассказала Ильиных.

В заключение фигуристка пообещала не пропадать и делиться своей совсем не звездной жизнью в соцсетях. Напомним, Сергей Полунин и Елена Ильиных оформили отношения в 2024 году. В отличие от многих именитых пар артист и спортсменка предпочли сыграть свадьбу без излишней помпы и сотни гостей. На мероприятие были приглашены только самые близкие и родные.

Ильиных и Полунин познакомились в 2019 году. Отношения их развивались стремительно. Уже в январе 2020 года Елена родила артисту балета сына, которого назвали необычным именем Мир. Спустя два года у пары появился второй сын Дар. А в феврале 2024 года Полунин и Ильиных в третий раз стали родителями. У них родился сын Эра. И вот недавно Елена подарила Сергею дочь Руну.

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