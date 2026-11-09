Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина попала в больницу с ожогами: есть угроза жизни

Мария Шурочкина срочно госпитализирована после пожара в квартире. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина в Москве. Пожар случился, когда она заправляла биокамин в своей квартире на 17 этаже в ЖК "Свой". На спортсменке вспыхнула одежда, передает Mash на спорте.

Она попала в больницу. Врачи оценивают состояние спортсменки как тяжелое, есть угроза жизни. По некоторым данным, у Шурочкиной нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Предварительно, ей грозит несколько операций, в том числе по пересадке кожи.

Напомним, Мария Шурочкина дважды брала золото ОИ (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2021), а также становилась многократной чемпионкой мира и Европы. Она также является младшей сестрой певицы Нюши.