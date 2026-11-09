Волочкова завещала все свои богатства чужим людям: "Не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось"

У Анастасии Волочковой с родственниками непростые отношения. Балерина не раз рассказывала, что мать ей завидовала и вмешивалась в личную жизнь. С дочерью экс-прима Большого театра тоже практически не общается. Артистка не одобрила мужа Ариадны и перед свадьбой публично его критиковала.

Дочери артистки уже 21 год. Ариадна в 14 лет переехала жить к отцу. Волочкова так и не смогла наладить связь с девушкой.

Сейчас балерина убеждена, что родственницам от нее нужны только деньги. Мол, мать и дочь только и ждут, когда она уйдет из жизни. Однако Волочкова придумала, как их проучить. Анастасия собирается завещать все свое имущество посторонним людям.

"Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось, просто не хочу. Мне есть кому завещать и есть кому делать добро! Родственники же первые как крысы всегда", — заявила балерина в шоу "Ты не поверишь!"

Напомним, что Анастасия Волочкова весной 2025 года выдала дочь замуж. Балерина устроила для единственной наследницы красивый праздник в Санкт-Петербурге. На торжество пришла даже мать артистки Тамара Антоновна.

Казалось, что в семье Волочковой, наконец-таки, наступил мир. Но к концу лета поползли слухи, что Ариадна закатила еще один свадебный банкет, на который позвала всех своих близких, кроме мамы. Анастасия не верила в это, пока мачеха Ариадны Елена Николаева публично не подтвердила, что они с мужем, отцом невесты Игорем Вдовиным, были на свадьбе.

Балерина была в бешенстве. Волочкова заявила, что то был просто "сабантуй на лужайке", между делом оскорбив и Ариадну, и ее жениха, и даже свою мать. Последней досталось за то, что ее позвали на праздник, а Анастасию — нет. Артистка уверена, родственницы ей завидуют, поэтому и пакостят