В ночь на 9 ноября над российскими регионами сбили 430 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 430 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом и Крымом.

В Ленобласти сбили 113 дронов. Осколки попали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, в промзону и в квартиру в Киришах. Пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 142 БПЛА.