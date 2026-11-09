Европа не оставляет надежд хоть как-то поучаствовать в переговорном процессе по Украине. Издание "Политико" сообщило, что на встрече в Абу-Даби Великобритания, Франция и Германия все-таки будут представлены - на уровне советников по нацбезопасности. Правда, им позволят только присутствовать, но не высказываться. Поставками оружия Киеву Запад ничего не добился. Эту печальную для союзников истину признал американский президент. И добавил: после достижения мира географические характеристики страны изменятся.

Детали – в репортаже