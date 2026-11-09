США атаковали иранский остров Кешм

США вновь атаковали иранский остров Кешм. Критически важные объекты не повреждены. Ранее американский президент заявил, что не видит причин для эскалации и не стремится к ней.

Однако на случай возобновления полномасштабных боевых действий уже готов план и определены цели. Бить будут по инфраструктуре, в первую очередь - по мостам и электростанциям. Расходы за конфликт с Тегераном Трамп решил переложить на союзников. Он ждет компенсаций от стран, которым помогал, в том числе от Израиля.

В ответ на удар по острову Кешм Корпус стражей исламской революции атаковал нефтегазовое месторождение в Иракском Курдистане, доход от которого получают США. Беспилотник попал в резервуар для хранения топлива. Вспыхнул пожар. Добычу приостановили.

А в Ормузском проливе подорвался на мине еще один танкер. Иранские военные сообщили, что он пытался пройти через запретную зону с выключенными системами навигации.