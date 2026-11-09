Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает детей-сирот и приемные семьи

В ноябре в Москве начнет работать школа наставничества. Это проект, который готовит взрослых к общению с детьми-сиротами, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

С каждой из сторон работают психологи: они помогают понять детские потребности и возможности взрослого, находят общие интересы, сопровождают наставника и его подопечного на каждом этапе их взаимоотношений.

Ещё один новый проект - "Каждому ребёнку - своя семья". Детей готовят к жизни с новыми родителями, будущим мамам и папам помогают адаптироваться к появлению ребёнка. Сложившиеся приёмные семьи получают поддержку города: от льгот и выплат до профессиональной помощи самых разных специалистов.