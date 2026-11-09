В Москве наградили победителей конкурса "Памяти героев верны!". Его проводит фонд "Защитники Отечества" уже четыре года подряд. За это время мероприятие объединило 12 тысяч человек из разных регионов России. Это ветераны спецоперации, родные бойцов и все желающие увековечить подвиги тех, кто встал на защиту Родины.

Свои творческие работы присылали школьники, студенты и неравнодушные жители самых разных возрастов. Кроме того, в фойе во время торжественной церемонии организовали выставку рисунков и фотографий участников конкурса.

"В эссе, рассказах, стихотворениях, песнях и видеороликах, которые создали участники, искореняя благодарность героям, уважение к их подвигам и стремление сохранить память о тех, кто встал на защиту Отечества. Работы публикуются в электронных сборниках и становятся частью общей летописи мужества и героизма", - рассказала Анна Цивилёва, статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества".