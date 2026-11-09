Обильные снегопады обрушились на несколько регионов России

Сильные снегопады, штормовой ветер, гололед. Сложные погодные условия сейчас сразу в нескольких регионах России. В Тюмени не прекращается снег, замело дороги.

Автобусы и машины буксуют, жители рассказывают в соцсетях, что не могут вовремя попасть на работу и учебу. Обильные осадки и в Хабаровском крае. В городе Николаевск-на-Амуре трактор и машина скорой помощи утонули в сугробах.

Юг России тоже заметает. Первый снег выпал в Красной Поляне: на этих кадрах - настоящая новогодняя сказка. Автомобилистов предупредили: в горы на летней резине ехать уже нельзя, на дорогах может быть очень скользко.

А в Москве - комфортная осенняя погода. Ноябрь радует и солнцем, и теплом. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни устойчивая плюсовая температура, в некоторые дни до 7 градусов тепла.