Приморские ученые совершили настоящий прорыв в лечении болезни Паркинсона

Вещество уникальное – "транс-витизин В". Приморские ученые обнаружили его в винограде. И совершили настоящий прорыв в лечении болезни Паркинсона. Опыты на мышах подтвердили его эффективность.

В эксперименте участвовало четыре группы животных. Полностью здоровые. Остальным трем индуцировали болезнь Паркинсона. Одних не лечили вообще, вторым давали стандартные лекарства. А третьи как раз получали вещество. Которое выделили из винограда.

Источник "транс-витизина В" - виноград сорта "Альфа". Это один из самых распространённых видов в Приморье. Плоды его хоть и вкусные, однако нужное вещество получают не из них.

"Не исключено, что в плодах есть, но скорее всего меньше, но оно синтезируется в стеблях и корнях и именно из того винограда, который произрастает у нас здесь на Дальнем Востоке. Тот, который растет в европейской части, то там тоже есть, но в очень маленьких количествах", - пояснил Сергей Федореев, заведующий лабораторией химии природных хиноидных соединений ТИБОХ ДВО РАН, доктор химических наук.

Специальные тесты показали - у вялых, слабых и тревожных мышей после введения "транс-витизина В" заметно улучшилось состояние. Они стали более подвижны, чаще вставали на задние лапы и сильнее хватались за предметы. Это прямой признак того, что когнитивные функции животных стали восстанавливаться.

При болезни Паркинсона в головном мозге погибают нейроны, которые вырабатывают дофамин. Без него у человека ухудшается память, мышление, появляется замедленность движений, развивается тремор, депрессия и даже деменция. Сегодня ученые говорят о том, что это болезнь не только пожилых. Процесс может начаться в молодости, но лет до 60 никак себя не проявлять.

"Примерно до 50-60 лет организм справляется с этой проблемой и как бы компенсирует нехватку этих нейронов другими способами, но начиная с 60 лет компенсаторных сил организма уже не хватает, и мы видим проявление этой болезни по поведению человека", - рассказал Дмитрий Аминин, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук.

Современные медикаменты во всем мире не лечат Паркинсон, а лишь поддерживают состояние человека, доставляя в организм дофамин. Но приморские ученые доказали, что "транс-витизин В" может именно остановить гибель клеток. Вещество воздействует в том числе и на так называемые бляшки в мозгу, из-за которых и отмирают нейроны.

Исследования показали: "транс-витизин В" одновременно защищает здоровые клетки от гибели и при этом помогает восстановиться уже больным. Таким образом нейроны снова могут вырабатывать дофамин естественным путем.

"Воспаление снижается, активные формы кислорода снижаются, конгломераты белков снижаются, то есть все параметры, которые мы исследовали, они улучшаются, поэтому это вещество и было выбрано в качестве перспективного", - отметила Екатерина Менчинская, старший научный сотрудник ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук.

От лабораторных исследований до препаратов на аптечных полках – долгий путь, предупреждают ученые. Впереди еще масса экспериментов, а главное - клинические испытания. Но проделанная работа уже огромный шаг в лечении болезни Паркинсона во всем мире.