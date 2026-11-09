"Это моя самая большая боль": вот чего хотела перед смертью Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

У прославленной артистки было множество родственников — дочери, внуки, правнуки. Казалось бы, что еще нужно для счастливой старости? Однако в последние годы жизни у звезды отечественного кинематографа были невероятно сложные отношения с близкими.

В одном из своих последних интервью Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что очень хотела примириться с родными и видеть их тесную дружбу. "Мое единственное и последнее желание, чтобы мои девчонки помирились. Маша звонит, Аня, внучка моя, совсем с нами не общается. Мои девочки разобщены… Это моя самая большая боль. Я каждый день вспоминаю всех своих внуков, а их у меня много… Выписала на бумажке все их имена и дни рождения мысленно со всеми… Жалко, что они не дружат между собой. Я не снимаю с себя ответственности и беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь о всех своих детях", - говорила актриса "МК".

Последние годы Федосеева-Шукшина жила в престижном столичном районе на улице Бочкова с младшей дочкой Ольгой. Собственно, ей врачи и сообщили о смерти актрисы. Прощание с народной артисткой РСФСР состоится 11 ноября.

Напомним, актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину", "Калина красная", "Печки-лавочки", Хождение по мукам", "Крейцерова соната" и другим.

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